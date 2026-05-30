Λάος: Διασώθηκαν τέσσερις ακόμη άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί για δέκα μέρες σε σπήλαιο

Διασώστες ανέσυραν τέσσερις ακόμη άνδρες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι για δέκα ημέρες σε σπήλαιο στο Λάος, ανακοίνωσαν σήμερα Ταϊλανδοί διασώστες.

Η διάσωση των τεσσάρων έρχεται ώρες αργότερα μετά από τη διάσωση του πρώτου από τους επτά άνδρες που εγκλωβίστηκαν στο πλημμυρισμένο σπήλαιο.

«Τέσσερα θύματα έχουν ανασυρθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Μαλαισιανός δύτης διασώστης.

Με ανάρτηση στο Facebook μια ταϊλανδέζικη ομάδα εξειδικευμένων δυτών τόνιε ότι «ο συνολικός αριθμός των διασωθέντων είναι πλέον πέντε, δύο εξακολουθούν να αγνοούνται».

Οι επτά υπήκοοι του Λάος μπήκαν στο σπήλαιο στην κεντρική επαρχία της χώρας Σαϊσομπούν στις 20 Μαϊου για να ψάξουν για χρυσό, αλλά κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές απέκλεισε το σημείο εξόδου τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ