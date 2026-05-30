Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου
Είχε κλείσει λόγω πιθανής παρουσίας drone
Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό έπειτα από αναφορές για παρουσία drone.
Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις.
Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10:00 (ώρα Ελλάδος), όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν drone.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
