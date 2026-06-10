Κρεμλίνο: Έπαινοι στον Μόντι για το έργο του

Το Κρεμλίνο συνεχάρη σήμερα τον Ναρέντρα Μόντι για το γεγονός ότι έγινε ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός στην ιστορία της σύγχρονης Ινδίας, επισημαίνοντας παράλληλα τη συμβολή του στη μείωση της φτώχειας στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of India, ο Μόντι ξεπέρασε τον Τζαβαχαρλάλ Νεχρού σε διάρκεια θητείας ως εκλεγμένος πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας 4.399 ημέρες στην εξουσία, μία περισσότερη από τις 4.398 ημέρες που παρέμεινε στο αξίωμα ο Νεχρού.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι κατά τη διακυβέρνηση Μόντι περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από τη φτώχεια, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την Ινδία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ινδία έχει εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως, τονίζοντας ότι αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ρωσίας.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ακόμη ότι οι σχέσεις Μόσχας και Νέου Δελχί ενισχύονται διαρκώς σε πολλούς τομείς και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Ναρέντρα Μόντι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας.