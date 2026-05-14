Κούβα: Διαμαρτυρίες καθώς αυξάνονται οι διακοπές της ηλεκτροδότησης

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν χθες το βράδυ στην Αβάνα καθώς στην πόλη σημειώνονται οι χειρότερες εδώ και δεκαετίες κυλιόμενες διακοπές της ηλεκτροδότησης εν μέσω του αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στο νησί στερώντας του τα καύσιμα.

Πλήθη εκατοντάδων θυμωμένων Κουβανών βγήκαν στους δρόμους σε περιφερειακές συνοικίες αποκλείοντας οδούς με φλεγόμενους σωρούς σκουπιδιών, χτυπώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας «Ανάψτε τα φώτα!» και «Λαός ενωμένος ποτέ νικημένος!».

Ανταποκριτές του Ρόιτερς είδαν πολλές ομάδες ειρηνικών διαδηλωτών σε διάφορα μέρη σ’ όλη την πόλη και έκαναν λόγο για τη νύκτα με τις περισσότερες διαδηλώσεις στην Αβάνα αφότου άρχισε η ενεργειακή κρίση.

Οι ελλείψες και τα μπλακ άουτ έχουν επιδεινωθεί δραματικά από τον Ιανουάριο, όταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πει πως θέλει να ανατρέψει την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας, επέβαλε εμπάργκο και απείλησε με δασμούς όποια χώρα προμηθεύσει το νησί με καύσιμα.

Στις αρχές Μαΐου, η Κούβα κατηγόρησε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι γονείς του οποίου είναι κουβανικής καταγωγής, ότι «είπε ψέματα» όταν ισχυρίσθηκε πως η Ουάσινγκτον δεν επιβάλλει πετρελαϊκό αποκλεισμό στο νησί, αλλά πως η κουβανική ενεργειακή κρίση προέρχεται από εσωτερική οικονομική κακοδιαχείριση.

Ο κάτοικος της Αβάνας Ροντόλφο Αλόνσο λέει πως αποφάσισε να διαδηλώσει αφού η γειτονιά του, η Πλάγια, έμεινε χωρίς ηλεκτρικό για περισσότερες από 40 ώρες.

«Ζω σε μια κοινότητα στην οποία υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, πολλοί απ’ αυτούς κατάκοιτοι. Τα τρόφιμά μας σαπίζουν», λέει ο Αλόνσο, ένας κρατικός εργάτης. «Αρχίσαμε να χτυπάμε κατσαρόλες για να δούμε αν θα μας δώσουν μόνο τρεις ώρες ηλεκτρικό. Αυτό θέλουμε όλο κι όλο. Αυτό δεν είναι πολιτικό πρόβλημα».

Σε αρκετές περιπτώσεις, ανταποκριτές του Ρόιτερς είδαν την ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται σε μια περιοχή όπου γινόταν διαδήλωση, κάνοντας τα πλήθη των ανδρών, γυναικών και παιδιών να επευφημήσουν και μετά να διαλυθούν γρήγορα.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν ισχυρή σε κάθε διαδήλωση, αν και οι δυνάμεις ασφαλείας έμειναν σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο, παρατηρώντας και μη επεμβαίνοντας.

Η 38χρονη Ιραΐλντα Μπράβο λέει πως αποφάσισε να συμμετάσχει σε μια ειρηνική διαδήλωση στο Μαριανάο αφού για μέρες κοιμόταν στο κατώφλι του σπιτιού της, καθώς υποχρεώθηκε να βγει από αυτό εξαιτίας της ζέστης.

«Ξέρουμε πως η κατάσταση στη χώρα είναι χαώδης. Όμως έχουμε μικρά παιδιά. Πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε μια ζωή. Πρέπει να ξεκουραστούμε και δεν μπορούμε», λέει.

Ο υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων της Κούβας είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα πως η χώρα έχει ξεμείνει εντελώς από ντίζελ και μαζούτ και πως το ενεργειακό δίκτυό της βρίσκεται πλέον σε «κρίσιμη» κατάσταση.

«Δεν έχουμε καθόλου μαζούτ και καθόλου ντίζελ», δήλωσε σε κρατικό μέσο ενημέρωσης ο υπουργός Ενέργειας Βισέντε ντε λα Ο. «Δεν έχουμε αποθέματα».

Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης αυξήθηκαν δραματικά αυτή την εβδομάδα, με πολλές περιφέρειες της Αβάνας να μένουν χωρίς φως για 20 ως 22 ώρες την ημέρα, δήλωσε ο υπουργός, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εντάσεις σε μια πόλη ήδη εξαντλημένη από τις ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

– Εκκλήσεις για καύσιμα –

Ο κορυφαίος αξιωματούχος της χώρας δήλωσε πως η Κούβα συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για να εισαγάγει καύσιμα παρά τον αποκλεισμό, όμως είπε πως η αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου και των μεταφορών ως αποτέλεσμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν περιπλέκει περαιτέρω την προσπάθεια αυτή.

«Η Κούβα είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε θέλει να μας πουλήσει καύσιμα», δήλωσε ο υπουργός. Ούτε το Μεξικό ούτε η Βενεζουέλα, άλλοτε κορυφαίοι προμηθευτές της Κούβας με πετρέλαιο, έχουν στείλει καύσιμα στο νησί μετά τη διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ που απειλούσε με δασμούς. Από το Δεκέμβριο, μόνο ένα μεγάλο πετρελαιοφόρο, το υπό ρωσική σημαία Anatoly Kolodkin, έχει παραδώσει αργό πετρέλαιο στην Κούβα, προσφέροντας τον Απρίλιο προσωρινή ανακούφιση στο νησί.

Οι νέες διακοπές της ηλεκτροδότησης στην Αβάνα και πέραν αυτής γίνονται ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός στις εισαγωγές καυσίμων στην Κούβα εισέρχεται στον τέταρτο μήνα, παραλύοντας δημόσιες υπηρεσίες σ’ ολόκληρο το νησί αυτό της Καραϊβικής όπου ζούν σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Τον περασμένο μήνα, ο ΟΗΕ χαρακτήρισε παράνομο τον αποκλεισμό στα καύσιμα που επιβάλλει ο Τραμπ, λέγοντας ότι εμποδίζει το «δικαίωμα του κουβανικού λαού στην ανάπτυξη ενώ υπονομεύει τα δικαιώματά τους στα τρόφιμα, την εκπαίδευση, την υγεία, καθώς και στο νερό και στην υγιεινή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ