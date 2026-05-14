Ο ΟΗΕ θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη διατροφή επιπλέον 1 εκ. παιδιών στο Αφγανιστάν χωρίς τους περιφερειακούς πολέμους

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη διατροφή επιπλέον ενός εκατομμυρίου υποσιτισμένων παιδιών στο Αφγανιστάν, εάν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και με το Πακιστάν δεν είχαν προκαλέσει την εκτόξευση των τιμών και του κόστους μεταφοράς, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους του στο AFP.

Σε συνέντευξή του από την Καμπούλ χθες το βράδυ, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος Καρλ Σκάου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το αυξανόμενο κόστος της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις περιορισμένες δωρεές: “Νομίζω ότι ο κόσμος συμφωνεί σε τουλάχιστον ένα πράγμα: τα παιδιά δεν πρέπει να πεθαίνουν από την πείνα”.

Έπειτα από έναν καταστροφικό σεισμό πέρυσι, αρκετές κλιματικές καταστροφές και την επιστροφή από το Ιράν και το Πακιστάν εκατομμυρίων Αφγανών που είχαν εκτοπιστεί, το Αφγανιστάν σημείωσε ρεκόρ αύξησης στα κρούσματα υποσιτισμού το 2025 και «είναι χειρότερα φέτος», σημείωσε ο Σκάου.

Η σύγκρουση με το Πακιστάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών για περίπου οκτώ μήνες, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν, μια άλλη χώρα που συνορεύει με το Αφγανιστάν, έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους.

«Αν δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, τόσο από άποψη κόστους όσο και από άποψη καθυστερήσεων, εκτιμούμε ότι θα μπορούσαμε να θρέψουμε επιπλέον ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν», σημείωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του WFP.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο μακρύ και επίπονο ταξίδι χιλιάδων τόνων εμπλουτισμένων μπισκότων που προορίζονταν για μαθητές του Αφγανιστάν. Δωρεά της Ινδονησίας, αυτά τα μπισκότα προορίζονταν να περάσουν από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν, αλλά τα σύνορα έκλεισαν. «Στη συνέχεια τα μεταφέραμε στο Ντουμπάι για να τα περάσουμε από το Ιράν (Σ.τ.Σ: δια θαλάσσης), αλλά ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν», λέει ο Σκάου.

Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα μπισκότα ξεκίνησαν στη συνέχεια ένα ταξίδι με φορτηγό μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Συρίας, Τουρκίας, Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, έπειτα με πλοίο μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Τουρκμενιστάν και τέλος στο Αφγανιστάν.

Η αποστολή «θα έπρεπε να φτάσει αυτή την εβδομάδα, αλλά χρειάστηκαν μήνες και μας κόστισε πολύ περισσότερο», τόνισε ο Σκάου.

Ωστόσο, με το αυξημένο κόστος, η συγκέντρωση χρημάτων για τους πιο ευάλωτους είναι δύσκολη. Για το Αφγανιστάν, μόνο το 8% του ποσού που απαιτείται για το έτος έχει συγκεντρωθεί από το WFP, το οποίο δεν έχει πλέον τους πόρους για να παρέχει βοήθεια σε ορισμένες αγροτικές κλινικές.

Ο Καρλ Σκάου επισκέφθηκε μία από αυτές τις κλινικές χθες το ανατολικό Αφγανιστάν: «Υπήρχαν μεγάλες ουρές με γυναίκες με μικρά παιδιά που υπέφεραν από σοβαρό υποσιτισμό. Περπάτησαν για ώρες για να φτάσουν εκεί». Αλλά «δεν είχαμε καμία βοήθεια να τους δώσουμε, έπρεπε να τις στείλουμε πίσω. Η απελπισία στις φωνές αυτών των γυναικών θα μείνει για πολύ καιρό χαραγμένη στη μνήμη μου. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, υπάρχουν πολλά χρήματα στον κόσμο», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ