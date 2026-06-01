Κλιμάκωση στη Μ.Ανατολή – Διακόπτει τις συνομιλίες με ΗΠΑ το Ιράν
Νέα ανάφλεξη είχαμε, στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, να ανταλλάσσουν χτυπήματα, μέσα στη νύχτα.
Και όλα αυτά, την ώρα που η διπλωματία, πασχίζει να δώσει λύση. Πριν από λίγο πάντως η Τεχεράνη ανέφερε ότι διακόπτει τις συνομιλίες λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις