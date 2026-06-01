Το Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων, και, κατά συνέπεια, τις διαπραγματεύσεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Tasnim, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας «των εγκλημάτων που το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει στον Λίβανο και των παραβιάσεων σε όλα τα μέτωπα της εκεχειρίας» της 8ης Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διέκοψε κατά συνέπεια τον διάλογο και τις ανταλλαγές κειμένων μέσω των μεσολαβητών», διευκρινίζει το Tasnim.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ