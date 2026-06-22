Κύμα καύσωνα στην Ιταλία

Θερμοκρασίες μέχρι και δέκα βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο του Ιουνίου

Τουλάχιστον έως και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, αναμένεται να κρατήσει ο καύσωνας, ο οποίος πλήττει την Ιταλία.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται στη γειτονική χώρα, είναι υψηλότερες κατά δέκα βαθμούς, αναφορικά με το μέσο, του τρίτου 10ήμερου του Ιουνίου.

Ωστόσο, σε Σαρδηνία, Εμίλια-Ρομάνια, Λομβαρδία, αλλά και στην κεντρική Ιταλία, , αναμένεται τα θερμόμετρα να φτάσουν του σαράντα βαθμούς.

Η στάθμη του ποταμού Πάδου, έχει πέσει αισθητά, εξαιτίας του καύσωνα, και αρκετά σημεία του, έχει σχεδόν αποξηρανθεί.