Κατάρριψη drone κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών που πέταγε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, καταρρίφθηκε, δήλωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες, πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στα σώματα ασφαλείας του Ιράκ.

Δεν είναι απόλυτα σαφές σε αυτό το στάδιο πώς ακριβώς καταρρίφθηκε το drone. Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τόσο της αμερικανικής πρεσβείας, όσο και των δυνάμεων του Ιράκ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ