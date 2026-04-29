Ιταλία: Συνελήφθη ύποπτος ως δράστης της επίθεσης κατά ζευγαριού με αεροβόλο πιστόλι

Ένας νεαρός άνδρας 21 ετών κατηγορείται για την επίθεση, με αεροβόλο πιστόλι, κατά ζευγαριού που συμμετείχε στην πορεία για την εθνική γιορτή της απελευθέρωσης από τον ναζισμό και τον φασισμό, το περασμένο Σάββατο στην Ρώμη.

Το ζευγάρι τραυματίσθηκε ελαφρά στον ώμο, στον λαιμό και στην πλάτη. Σύμφωνα με τον Τύπο, ο νέος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας και φέρεται να ειναι μέλος της εβραϊκής κοινότητας της ιταλικής πρωτεύουσας.

Ο δράστης κατά την επίθεση επέβαινε σε μοτοσικλέτα και φορούσε φόρμα στρατιωτικού τύπου, ενώ το πρόσωπό του ηταν καλυμμένο με κράνος. Οι εισαγγελείς ομως, σύμφωνα με πληροφορίες κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητά του, χάρη στην πινακίδα της μοτοσικλέτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ