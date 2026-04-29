Ιράκ: Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη συγχαίρει τον εντολοδόχο πρωθυπουργό Αλ Ζαΐντι

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη συνεχάρη σήμερα τον νέο εντολοδόχο πρωθυπουργό του Ιράκ, τον Άλι αλ Ζαΐντι, στον οποίο ανατέθηκε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ύστερα από ισχυρές αμερικανικές πιέσεις για να εμποδιστεί η επιστροφή στην εξουσία του Νούρι αλ Μάλικι, που θεωρείται προσκείμενος στο γειτονικό Ιράν.

«Η αποστολή των ΗΠΑ στο Ιράκ δίνει τις καλύτερες ευχές της» στον Ζαΐντι, στο έργο του «για τον σχηματισμό κυβέρνησης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ιρακινών για ένα καλύτερο και ειρηνικό μέλλον», ανέφερε η πρεσβεία σε γραπτό της μήνυμα το οποίο αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Σε αυτό η αμερικανική πρεσβεία εξέφρασε επίσης την «αλληλεγγύη της στον λαό» της χώρας όσον αφορά τους στόχους του «να διαφυλάξει την κυριαρχία του Ιράκ και να προωθήσει την ασφάλεια από την τρομοκρατία».

Πέντε μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές και ύστερα από εντατικές διαβουλεύσεις, ο πρόεδρος του Ιράκ Νιζάρ Αμέντι ανέθεσε τη Δευτέρα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον επιχειρηματία Άλι αλ Ζαΐντι δίνοντάς του διορία 30 ημερών.

Το Πλαίσιο Συντονισμού, συμμαχία σιιτικών παρατάξεων που διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, είχε αρχικά υποστηρίξει τον πρώην πρωθυπουργό Νούρι αλ Μάλικι, αλλά είχε αναγκαστεί να ανακρούσει πρύμναν μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει κάθε υποστήριξη προς τη Βαγδάτη.

Σύμφωνα με πολιτική πηγή που ρωτήθηκε από το AFP, η επιλογή του Ζαΐντι έγινε «ύστερα από διαβούλευση» με Αμερικανούς αντιπροσώπους.

Μετά την εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με την οποία ανατράπηκε ο Σαντάμ Χουσέιν το 2003, το Ιράκ, χώρα στην οποία η πλειονότητα των πολιτών είναι σιίτες, προσπαθεί να κρατήσει μια ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και την εγγύτητά της με το Ιράν.

Ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αίτημα που έχει διατυπώσει από χρόνια η Ουάσινγκτον: τον αφοπλισμό των οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν και που οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατικές.

Κατά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, οι οργανώσεις αυτές έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράκ και σε όλη την περιοχή.

