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Ισραήλ: Πλήγματα κατά κτιρίων διοίκησης “τρομοκρατών” στη Βηρυτό

ΔΙΕΘΝΗ
07/06/2026 17:01
Ισραήλ: Πλήγματα κατά κτιρίων διοίκησης “τρομοκρατών” στη Βηρυτό
PHOTO/AP- Yousef-Al-Zanoun

Kτίρια διοίκησης “τρομοκρατών” στα νότια προάστια της Βηρυτού στην συνοικία Νταχίγια, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, έπληξε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, ως αντίποινα, στην επίθεση κατά ισραηλινών εδαφών, ανέφερε Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

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