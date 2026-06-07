Ισραήλ: Πλήγματα κατά κτιρίων διοίκησης “τρομοκρατών” στη Βηρυτό

Kτίρια διοίκησης “τρομοκρατών” στα νότια προάστια της Βηρυτού στην συνοικία Νταχίγια, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, έπληξε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, ως αντίποινα, στην επίθεση κατά ισραηλινών εδαφών, ανέφερε Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.