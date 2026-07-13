Ισόβια σε ζευγάρι του ISIS για τη φρίκη κατά δύο Γιεζίντι

Βαριά καταδίκη στη Γερμανία για ζευγάρι μελών του «Ισλαμικού Κράτους», που κρίθηκε ένοχο για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και υποδούλωση δύο ανήλικων κοριτσιών Γιεζίντι, τα οποία κρατούσε ως σκλάβες και υπέβαλε σε συστηματική κακοποίηση.

Το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης στους δύο Ιρακινούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την απόφαση, είχαν ενταχθεί στο ISIS και δρούσαν την περίοδο 2015-2017 στις περιοχές του Ιράκ και της Συρίας που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της οργάνωσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να άρπαξαν αρχικά ένα κορίτσι μόλις 5 ετών από την κοινότητα των Γιεζίντι και στη συνέχεια ένα ακόμη κορίτσι 12 ετών. Τα παιδιά κρατούνταν ως «σκλάβες» του ζευγαριού, υποχρεώνονταν να ακολουθήσουν την ιδεολογία του ISIS και υπέστησαν σεξουαλική βία και κακομεταχείριση.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο άνδρας κακοποιούσε επανειλημμένα τα δύο κορίτσια, ενώ η σύζυγός του φέρεται να συμμετείχε ενεργά στην κακοποίηση, προκαλώντας τους εγκαύματα και επιβάλλοντάς τους σκληρές τιμωρίες.

Μετά την κατάρρευση του «Ισλαμικού Κράτους» στην περιοχή το 2017, το ζευγάρι εγκατέλειψε τη Συρία, ωστόσο δεν απελευθέρωσε τα παιδιά, αλλά τα παρέδωσε σε άλλα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν τον Απρίλιο του 2024 στη Βαυαρία και οδηγήθηκαν ενώπιον της γερμανικής Δικαιοσύνης, η οποία τους έκρινε υπεύθυνους για μερικά από τα σοβαρότερα διεθνή εγκλήματα.