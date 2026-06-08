Ιρανός πρόεδρος: Παραμένουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Το Ιράν εξακολουθεί να στηρίζει τη διπλωματική οδό, παρά την πρόσφατη στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ισραήλ, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για παύση των ιρανικών επιθέσεων.

Ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, τονίζοντας πως δεν έχει αποσυρθεί ούτε από τη διπλωματική διαδικασία ούτε από τη στρατιωτική ετοιμότητα.

«Η άμυνα και η διπλωματία αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο της μάχης ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα, το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε γνωστοποιήσει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων που είχαν στόχο το Ισραήλ.