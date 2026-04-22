Ιράν: Κατάσχεση δύο containerships και νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ

Σε τροχιά περαιτέρω αποσταθεροποίησης εισέρχεται η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάληψη δύο containerships, στέλνοντας σαφές μήνυμα αυστηρού ελέγχου στη διέλευση των πλοίων από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία.

Όπως προκύπτει από ιρανικές πηγές, τα συγκεκριμένα πλοία, κατηγορούνται, ότι κινήθηκαν κατά παράβαση των κανονισμών ναυσιπλοΐας και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση, με αποτέλεσμα -κατά την Τεχεράνη- να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πλοία τέθηκαν υπό ιρανικό έλεγχο και κατευθύνθηκαν προς τις ακτές της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση πλοίου, που φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από ιρανική ναυτική μονάδα.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Την ίδια ώρα, άλλο πλοίο, παραμένει ακινητοποιημένο στην περιοχή, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια διέλευσης, ενισχύοντας την εικόνα μιας ζώνης όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τελεί πλέον υπό αυστηρούς όρους.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο τουλάχιστον οκτώ containerships, που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή των θαλάσσιων logistics και την αυξανόμενη επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

