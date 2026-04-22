ΗΠΑ: Σχολεία επιβάλλουν χρονικά όρια στον χρόνο παραμονής των μαθητών στην οθόνη

Η επιτροπή σχολείων του Λος Άντζελες έθεσε χθες σε εφαρμογή ένα μέτρο που ρυθμίζει τον χρόνο παραμονής στις οθόνες των μαθητών στη διάρκεια εργασιών εντός της τάξης, γεγονός που αντανακλά τις ανησυχίες ότι η τεχνολογία πιθανόν να συνδέεται με μια σειρά από ασθένειες, περιλαμβανομένων της παχυσαρκίας και της κατάθλιψης.

Η επιτροπή της δεύτερης μεγαλύτερης σχολικής περιφέρειας της χώρας ενέκρινε το μέτρο καθιστώντας την εκπαιδευτική περιφέρεια του Λος Άντζελες μεταξύ των πρώτων στη χώρα που επιβάλλει όρια ανά τάξη στον χρόνο παραμονής στην οθόνη.

“Μαζί με την απαγόρευση της χρήσης κινητού τηλεφώνου που η σχολική περιφέρεια του Λος Άντζελες επέβαλε το 2024, ελπίζουμε ότι θα ηγηθούμε σε εθνικό επίπεδο των θεμάτων αυτών”, είπε μέσω εκπροσώπου ο Νικ Μέλβοϊν, μέλος της επιτροπής που εισηγήθηκε το μέτρο.

Οι υπέρμαχοι του μέτρου υποστηρίζουν ότι αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στις αυξανόμενες ανησυχίες ότι η υπερβολική έκθεση σε οθόνες επηρεάζει την προσοχή και την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

Η σχολική περιφέρεια, η οποία εξυπηρετεί περίπου μισό εκατομμύριο μαθητές, έχει βασίσει σε μεγάλο βαθμό το έργο της σε φορητούς υπολογιστές και σε ταμπλέτες από τότε που η πανδημία του κορονοϊού το 2020 επιτάχυνε την ψηφιακή μάθηση.

“Ενώ η πρόσβαση στην τεχνολογία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι κρίσιμες στον ψηφιακό κόσμο, η υπερβολική έκθεση στην οθόνη μπορεί να συνδέεται με προβλήματα οράσεως, αυξημένο άγχος και κατάθλιψη, εθιστική συμπεριφορά, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, δυσκολία στη διαχείριση συναισθημάτων, χαμηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις και μειωμένη γνωσιακή λειτουργία, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής”, αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης.

Το μέτρο επικαλέστηκε έρευνα που υποδηλώνει ότι παιδιά ηλικίας 8 με 11 ετών, τα οποία υπερβαίνουν τον προτεινόμενο χρόνο έκθεσης σε οθόνες, κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν παχυσαρκία και σημειώνουν χαμηλότερο σκορ στην αξιολόγηση της γνωστικής λειτουργίας.

Το μέτρο δεν περιλαμβάνει την άμεση απαγόρευση των συσκευών, ούτε θέτει ένα ενιαίο χρονικό όριο παραμονής στην οθόνη. Αντίθετα, καλεί το προσωπικό της περιφέρειας να θεσπίσει οδηγίες ανάλογα με την ηλικία των μαθητών με τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών, των οικογενειών και των ειδικών δημόσιας υγείας.

Μέχρι τότε θα παραμείνουν σε ισχύ οι υπάρχοντες σχολικοί κανονισμοί ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Οι επικριτές του μέτρου προειδοποίησαν ότι η επιβολή χρονικού ορίου στη χρήση της οθόνης θα πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά οι μαθητές με αναπηρίες που εξαρτώνται από την τεχνολογία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ