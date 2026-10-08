Ινδία: Αστυνομικός σε… επικίνδυνη αποστολή

Ένας αστυνομικός στην Ινδία παρέμεινε γαντζωμένος στην οροφή ενός SUV που καταδίωκαν οι Αρχές, καθώς οι τρεις επιβάτες του φέρονται να επιχείρησαν να διαφύγουν.

Η καταδίωξη διήρκεσε περίπου 40 χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο, πριν οι αστυνομικές δυνάμεις ακινητοποιήσουν το όχημα και προχωρήσουν στις συλλήψεις.

Οι τρεις επιβάτες του αυτοκινήτου θεωρούνται ύποπτοι για διακίνηση απαγορευμένων προϊόντων καπνού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, ενώ ο αστυνομικός κρατιόταν από την οροφή του οχήματος.

Η καταδίωξη στον αυτοκινητόδρομο

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ινδικές Αρχές καταγράφει τον αστυνομικό πάνω στο κινούμενο SUV, καθώς το όχημα συνέχιζε την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο.

Παρά την επικίνδυνη εξέλιξη της καταδίωξης, ο αστυνομικός απομακρύνθηκε σώος και δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Οι Αρχές κατάφεραν τελικά να ανακόψουν την πορεία του SUV και να θέσουν υπό κράτηση και τους τρεις υπόπτους.