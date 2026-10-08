Η.Π.Α: “Θέλετε να τα βάλετε μαζί μου;”- 6χρονος απειλούσε αστυνομικούς

Το παιδί είχε πυροβολήσει την δασκάλα του το 2023 και έπειτα έβρισε τους αστυνομικούς

Σοκ προκαλεί ο διάλογος 6χρονου αγοριού στην Βιρτζίνια των Η.Π.Α, το οποίο έβρισε αστυνομικούς αφού είχε πυροβολήσει την δασκάλα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολική αίθουσα στη Βιρτζίνια τον Ιανουάριο του 2023, όταν το 6χρονο παιδί πυροβόλησε και τραυμάτισε την δασκάλα του στο στήθος και στο χέρι. Η εκπαιδευτικός κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι να έρθει η αστυνομία.

Ωστόσο, η υπόθεση ήρθςεπάλι στην επιφάνεια καθώς δόθηκαν στην δημοσιότητα τα πλάνα από τις στολές των αστυνομικών με τα λόγια του 6χρονου να σοκάρουν. Το μικρό αγόρι έβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς.

Μεταξύ άλλων ακούγεται στο βίντεο να τους λέει: “Θέλετε να τα βάλετε μαζί μου;”. Ενώ όταν η δασκάλα του τού είπε να ηρεμήσει την έβρισε.