Γερμανία: Ο Ντ. Τραμπ θα μειώσει «πολύ περισσότερο» τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών στη χώρα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο έτοιμος να μειώσει «πολύ περισσότερο» τους στρατιωτικούς των ΗΠΑ οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγουμένης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε έναν χρόνο.

«Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη» και θα «μειώσουμε πολύ περισσότερους από 5.000», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κ. Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος έγινε ότι το Ιράν «ταπεινώνει» τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ρεπουμπλικάνου προέδρου, που του πρόσαψε πως «δεν ξέρει τι λέει».

Σύμφωνα με δεδομένα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των ΗΠΑ, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά, λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων.

