Η επιτροπή που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει επειγόντως τη Ναργκίς Μοχαμαντί
Ώστε να λάβει ιατρική φροντίδα
Οι ιρανικές αρχές πρέπει να αποφυλακίσουν τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί ώστε να μπορέσει να λάβει επειγόντως θεραπεία από την αφοσιωμένη ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί καθώς η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο επικεφαλής της επιτροπής που απονέμει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
Η υγεία της Μοχαμαντί, που έλαβε το Βραβείο Ειρήνης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν το 2023, έχει “επιδεινωθεί σοβαρά”, δήλωσε ο Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες επικαλούμενος την οικογένεια και δικηγόρο της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
