Ετοίμαζαν επίθεση στον Λευκό Οίκο

To FBI, απέτρεψε σχέδιο επίθεσης στον Λευκό Οίκο, με drones και ελεύθερους σκοπευτές, σε εκδήλωση, για τα γενέθλια του Τραμπ. Πέντε άτομα έχουν συλληφθεί για αυτή την υποθεση, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον 23 ακόμη..

To FBI, απέτρεψε σχέδιο επίθεσης στον Λευκό Οίκο, με drones και ελεύθερους σκοπευτές, σε εκδήλωση, για τα γενέθλια του Τραμπ. Πέντε άτομα έχουν συλληφθει για αυτη την υποθεση, ενω αναζητουνται τουλάχιστον 23 ακομη..