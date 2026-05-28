Έρευνα σε βάρος χρονικογράφου που κατηγόρησε τον Ντ. Τραμπ για σεξουαλική επίθεση

Ποινική έρευνα που έχει στο στόχαστρο την Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, άλλοτε χρονικογράφο του περιοδικού Elle, που είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση, έχει αρχίσει να διενεργείται από εισαγγελείς του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέφεραν χθες Τετάρτη αμερικανικά ΜΜΕ.

Η νέα επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της χρονικογράφου και συγγραφέα, 82 ετών, σκοπό έχει να εξακριβωθεί αν διέπραξε ψευδορκία σε καταθέσεις της κατά τη διάρκεια δυο αστικών διαδικασιών που κίνησε σε βάρος του νυν προέδρου, σύμφωνα με δημοσιεύματα μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ιδίως των New York Times και του CNN, που επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες σχετικά.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ