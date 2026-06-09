Ένα εντυπωσιακό βίντεο από το διάστημα

Η εικόνα , σε καθηλώνει . Ένα εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει το μαγευτικό Νότιο Σελας. Η αστροναύτης Τζέσικα Μειρ μας ταξιδεύει στον μαγευτικό του κόσμο .

“Μια προβολή timelapse από το @SpaceX Dragon μας της εντυπωσιακής νότιας αυγής που φαίνεται στην ανάρτηση της χθεσινής ημέρας, αποτέλεσμα ενός πρόσφατου ηλιακού φαινομένου.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη αυγή που είχα δει, αυτή χόρευε ακριβώς από κάτω μας, προσφέροντας ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα. Νιώθω δέος μπροστά σε αυτό το αιθέριο και συναισθηματικά συγκινητικό φαινόμενο”.