(Βίντεο) Έξι νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και στην προσαρτημένη Κριμαία, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Τα πλήγματα σημειώθηκαν τη νύχτα, ενώ περίπου 15 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Στα social media κυκλοφορεί βίντεο από τις συνέπειες των επιθέσεων.

Στην Κριμαία σκοτώθηκαν τρεις άμαχοι και τραυματίστηκαν άλλοι δύο, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της περιοχής, Σεργκέι Αξιόνοφ. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το σημείο όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Η χερσόνησος, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014, αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου.

Την ίδια ώρα, άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, όταν συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε χωριό της περιοχής.

Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά. Ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κοντράτιεφ έκανε λόγο για «τραγωδία» και υποστήριξε ότι το πλήγμα έπληξε πολιτικές υποδομές.

Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες και στις δύο πλευρές του μετώπου, με τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων να αυξάνεται.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τους οικισμούς Μπιλίι Κολόντιαζ και Ουστίνιφκα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.