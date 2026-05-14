Έλον Μασκ κατά Κρίστοφερ Νόλαν για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»
Εκνευρισμένος εμφανίζεται ο Ελον Μάσκ με το καστ την νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν “Οδύσσεια”. Το γεγονός ότι η μαύρη ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, την Ωραία Ελένη οδήγησε στην έκρηξη του Μεγιστάνα που θεωρεί ότι με αυτή την επιλογή προσβάλλει τους Έλληνες.
