Ελικόπτερο των ΗΠΑ χάθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στην Ερυθρά Θάλασσα, όταν αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια χάθηκε από τις δημόσιες υπηρεσίες παρακολούθησης.

Το περιστατικό ανοιχτά της Γιανμπού, στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας.

Το ελικόπτερο ήταν τύπου MH-60R Seahawk του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα πτήσης, ενεργοποίησε τον κωδικό 7700, ο οποίος χρησιμοποιείται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε χαμηλό ύψος, περίπου 300 μέτρων. Ακολούθησε απότομη μεταβολή στα δεδομένα της πτήσης και το καταγεγραμμένο ύψος έφτασε στο μηδέν.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα διακόπηκε και το σήμα τηλεμετρίας. Το ελικόπτερο δεν εμφανιζόταν πλέον στις δημόσιες πλατφόρμες παρακολούθησης.

Στην περιοχή εντοπίστηκε στη συνέχεια και ένα αμερικανικό P-8 Poseidon. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος χρησιμοποιείται για θαλάσσια επιτήρηση και μπορεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Το τι ακριβώς συνέβη στο ελικόπτερο παραμένει άγνωστο. Η απώλεια του σήματος μπορεί να συνδέεται με διαφορετικά ενδεχόμενα και δεν επιβεβαιώνει από μόνη της συντριβή.

Μέχρι στιγμής, ούτε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ούτε η CENTCOM έχουν δώσει επίσημες λεπτομέρειες για το περιστατικό, την κατάσταση του πληρώματος ή την αποστολή του ελικοπτέρου.

Οι έρευνες στην περιοχή βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για την τύχη του αεροσκάφους.