Δασικές πυρκαγιές εκτός ελέγχου σε Γαλλία και Ισπανία

Εσπευσμένα στη μάχη της πυρόσβεσης στη Ζιρόντ ρίχνει η Γαλλία το στρατιωτικό μεταγωγικό A400M, με εντολή του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκόρνυ.

Λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί στα πύρινα μέτωπα, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε την άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση του αεροσκάφους από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η χρήση του για αεροπυρόσβεση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τα τέλη Ιουλίου, ωστόσο οι απαραίτητες τεχνικές δοκιμές και διαδικασίες επισπεύσθηκαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Το γιγαντιαίο μεταγωγικό είναι εξοπλισμένο με ειδικό σύστημα που του επιτρέπει να πραγματοποιεί ρίψεις 20 τόνων επιβραδυντικού υλικού, όγκος που ισοδυναμεί με το κοινό φορτίο δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Dash.

Στην περιοχή της Ζιρόντ, γνωστή παγκοσμίως για τους αμπελώνες της και την παραγωγή κρασιού, και την γειτονική περιοχή της Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση τουλάχιστον 141.000 ανθρώπων από το βράδυ της Τετάρτης.

Οι αρχές διέταξαν χθες την πλήρη εκκένωση, τόσο οδικώς όσο και διά θαλάσσης, της ιδιαίτερα δημοφιλούς στους τουρίστες χερσονήσου Καπ Φερέ κοντά στο Μπορντό.

Περίπου 3.500 άνθρωποι, που απομακρύνθηκαν από τη Κοιλάδα της Αρκασόν και από κοινότητες κοντά στο Μπορντό φιλοξενούνται στο εκθεσιακό πάρκο του Μπορντό, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής, σύμφωνα με τη μητροπολιτική αρχή του Μπορντό.

«Απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ από τις πληγείσες περιοχές της Μαδρίτης.

Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Ισπανία, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να χαρακτηρίζει «πολύπλοκη» την κατάσταση, αμέσως μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής πληγέντων στην Κοινότητα της Μαδρίτης.

«Η σκέψη, ο στόχος και η προτεραιότητά μας είναι να σωθούν ζωές», υπογράμμισε ο Ισπανός πρωθυπουργός σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους. Ο ίδιος εξήγησε ότι παρά τη μείωση της θερμοκρασίας, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και αβέβαιη, καθώς η κατεύθυνση και η ένταση των ανέμων παραμένουν απρόβλεπτες.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες δυτικά της Μαδρίτης έχουν καταστρέψει έκταση 250.000 στρεμμάτων, 100.000 στην Κοινότητα της Μαδρίτης και ανάμεσα σε 130.000 και 150.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Άβιλα.

Οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις ελπίζουν να αναλάβουν σήμερα τον έλεγχο της κατάσταση, καθώς μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε την νύκτα. Η πτώση των θερμοκρασιών και η αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα είναι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της κατάστασης, αλλά προειδοποιούν ότι οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απειλούν να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

Δύο διαφορετικές δασικές πυρκαγιές ενώθηκαν χθες στην περιφέρεια της Μαδρίτης για να σχηματίσουν ένα τεράστιο κοινό μέτωπο που απειλούσε να ενωθεί με την σειρά του με τρίτη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Καστίγια- ι -Λεόν.