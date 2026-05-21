Απελαύνει τους ακτιβιστές το Ισραήλ- Διεθνής κατακραυγή

ΔΙΕΘΝΗ
21/05/2026 19:59

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, η μεταχείριση που επεφύλαξαν οι Ισραηλινοί, στους κρατούμενους ακτιβιστές, από τον στολίσκο για τη Γάζα.

Στο στόχαστρο έχει μπει ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο οποίος συμμετείχε στη διαπόμπευση των ακτιβιστών. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε σήμερα και η υπουργός Μεταφορών.

