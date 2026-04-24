Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον νεκρό Μαραντόνα

Οι εικόνες, η λεπτομερής περιγραφή του νεκρού Μαραντόνα για το στομάχι του «σαν μπαλόνι» στην επιθανάτια κλίνη του, σόκαραν και συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους, στην δίκη της ιατρικής ομάδας, που κατηγορείται για πιθανή αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου.

«Είχε ένα μεγάλο οίδημα, το πρόσωπό του ήταν πολύ πρησμένο, οίδημα στα άκρα του, σφαιρική κοιλιά. Σαν μπαλόνι», δήλωσε στο δικαστήριο ο Χουάν Κάρλος Πίντο, ο άνθρωπος, ο οποίος έφθασε με το ασθενοφόρο στις 25 Νοεμβρίου 2020, στο σπίτι στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες) όπου ανάρρωνε ο Μαραντόνα.

«Η κοιλιά του ήταν πολύ πρησμένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη ποσότητα λίπους, επειδή ήταν παχύσαρκος ή σε υγρά. Σε αυτήν την περίπτωση, ήταν και τα δύο: ένας παχύσαρκος ασθενής με ασκίτη, που είναι η συσσώρευση υγρών στην κοιλιά, συνέχισε ο ιατρός.

Ένα μακροσκελές βίντεο 17 λεπτών, που γυρίστηκε από την εγκληματολογική αστυνομία, προβλήθηκε στο δικαστήριο. Το βίντεο δείχνει τον Μαραντόνα στην επιθανάτια κλίνη του, φορώντας ποδοσφαιρικό σορτς και ένα μαύρο μπλουζάκι, ακουμπισμένο πάνω από την παραμορφωμένη και φρικτά πρησμένη κοιλιά του.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε δείξει μια μεγάλη φωτογραφία του σώματος του εκλιπόντος. Η Τζιανίνα, μία από τις κόρες του Μαραντόνα, η οποία ήδη έκλαιγε κατά την διάρκεια της περιγραφής του Δρ. Πίντο, δεν παρακολουθούσε πλέον. Κράτησε το πρόσωπό της κρυμμένο στα χέρια της καθ’ όλη την διάρκεια προβολής του βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι επτά επαγγελματίες υγείας (σ.σ. ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται εδώ και μια εβδομάδα στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, για πιθανώς θανατηφόρα αμέλεια στο πλαίσιο φροντίδας του Μαραντόνα κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Το ποδοσφαιρικό είδωλο της Αργεντινής και του πλανήτη, θριαμβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986, πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική κρίση και πνευμονικό οίδημα, στο κρεβάτι του σε μια ενοικιαζόμενη κατοικία, όπου λάμβανε κατ’ οίκον φροντίδα για να αναρρώσει από νευροχειρουργική επέμβαση. Ένας αστυνομικός και ο ιατρός που κατέθεσαν την Πέμπτη τόνισαν επίσης την ανεπάρκεια του συγκεκριμένου χώρου.

«Δεν υπήρχε απινιδωτής, ούτε οξυγόνο, τίποτε. Στο δωμάτιο, δεν υπήρχε τίποτε που να υποδηλώνει ότι ο ασθενής λάμβανε κατ’ οίκον φροντίδα», τόνισε ο Δρ. Πίντο.

«Για εμένα, ήταν ένα κανονικό δωμάτιο, όχι ένας χώρος για να νοσηλεύσω κάποιον. Σαν ένα δωμάτιο στο σπίτι μου», πρόσθεσε ο Επίτροπος Λούκας Φαρίας, ένας από τους αξιωματικούς που ανταποκρίθηκαν την ημέρα του θανάτου. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 8 έως 25 χρόνια. Αρνούνται κάθε ευθύνη, κρυμμένοι πίσω από τις ειδικότητές τους και τους διαμερισμένους ρόλους τους, ισχυριζόμενοι ότι δεν σχετίζονται με τα φυσικά αίτια θανάτου.

Σημειώνεται ότι η πρώτη δίκη της υπόθεσης, ακυρώθηκε τον Μάιο του 2025, μετά από περισσότερες από 20 ακροάσεις, εν μέσω σκανδάλου, καθώς μία από τις τρεις δικαστές είχε συνεργαστεί κρυφά στην παραγωγή μιας σειράς ντοκιμαντέρ για την υπόθεση, στην οποία συμμετείχε και η ίδια. Έκτοτε έχει απομακρυνθεί από το αξίωμά της.

Η δεύτερη δίκη, με δύο ακροάσεις την εβδομάδα, ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ