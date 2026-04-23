Εκρήξεις στην Τεχεράνη, συναγερμός σήμανε στην αντιαεροπορική άμυνα

Το Ισραήλ αρνείται ότι εξαπέλυσε επίθεση στην Τεχεράνη

Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην Τεχεράνη, έπειτα από αναφορές για κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί σε περιοχές της Τεχεράνης προκειμένου να αντιμετωπίσουν «εχθρικούς στόχους», όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το Ισραήλ αρνείται ότι εξαπέλυσε επίθεση στην Τεχεράνη

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επιτίθεται στο Ιράν, αφότου ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης.

«Το Ισραήλ δεν επιτίθεται στο Ιράν» είπε αυτή η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα πάντως ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν» και περιμένει το πράσινο φως της Ουάσινγκτον για να οδηγήσει τη χώρα αυτή «στην εποχή του λίθου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ