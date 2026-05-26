Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν- Κλιμάκωση αντί για συμφωνία
Ανεβαίνουν και πάλι οι τόνοι Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν με τον αμερικανικές δυνάμεις να πλήττουν πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη του εχθρού.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιμένει ότι οι συνομιλίες για την εκεχειρία επικεντρώνονται στις τελικές διατυπώσεις.
Η Τεχεράνη ωστόσο απειλεί εκ νέου με γενική ανάφλεξη.
