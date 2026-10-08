Αίγυπτος: Διώξεις κατά έξι δημοσιογράφων για «τρομοκρατία»

Έξι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν στην Αίγυπτο και αντιμετωπίζουν διώξεις κατά της «τρομοκρατίας».

Οι αρχές τους κατηγορούν ότι εργάζονται για τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και ότι λάμβαναν χρηματοδότηση από το εξωτερικό για τη διασπορά «ψευδών ειδήσεων».

Οι συλλήψεις

Οι έξι δημοσιογράφοι ανήκουν στη συντακτική ομάδα του ιστότοπου ελέγχου γεγονότων Matsadaash, που σημαίνει «μην πιστεύεις» στα αραβικά.

Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια εφόδων στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου.

Το Matsadaash ιδρύθηκε το 2018 και ασχολείται με το fact-checking. Όπως αναφέρει, στόχος του είναι η «επαλήθευση πληροφοριών και η διόρθωση ψευδών δηλώσεων», ανεξάρτητα από την πηγή τους. Ο ιστότοπος συχνά αμφισβητεί ανακοινώσεις των αρχών και κυβερνητικών θεσμών.

Τι υποστηρίζουν οι εισαγγελείς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εισαγγελέων, η υπόθεση ξεκίνησε από έρευνα για δραστηριότητες ηγετικών στελεχών των Αδελφών Μουσουλμάνων στο εξωτερικό.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι στελέχη της οργάνωσης ενέκριναν τη δημιουργία ιστοτόπων με στόχο τη διασπορά «φημών, ψευδών ειδήσεων και δηλώσεων». Κατά την ίδια εκδοχή, σκοπός ήταν να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς του αιγυπτιακού κράτους και να ενθαρρυνθούν πολίτες να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις.

Ο Matsadaash χαρακτηρίζεται από τους εισαγγελείς ως μία από τις «πλατφόρμες» του κινήματος που διευθύνεται από το εξωτερικό.

Καταγγελίες για κακομεταχείριση

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ακόμη ότι οι έξι κατηγορούμενοι λάμβαναν «μηνιαία» χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα από εταιρεία που ανήκει σε μέλος της αδελφότητας που ζει στο εξωτερικό.

Τη Δευτέρα, η Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) κατήγγειλε ότι οι δημοσιογράφοι υπέστησαν «διάφορες μορφές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης» μετά τις συλλήψεις τους, με στόχο να κατασκευαστούν «ομολογίες».

Το υπουργείο Εσωτερικών διέψευσε τις καταγγελίες.