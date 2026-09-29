Ξυλοδαρμός της διευθύντριας και ΕΔΕ στα Άνω Λιόσια
Επεισόδιο σε νηπιαγωγείο
Σοβαρό επεισόδιο σε νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων, όπου η διευθύντρια δέχθηκε επίθεση από γονείς, μετά τη λεκτική της επίθεση στους μικρούς μαθητές.
Για το περιστατικό έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις, ενώ ο πατέρας που φέρεται να της επιτέθηκε, αναζητείται από την αστυνομία.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο, με το τι συνέβη..
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