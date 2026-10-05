Χαλκιδική: Συνέλαβαν Βούλγαρο για υπεξαίρεση 100.000 ευρώ

Κατηγορείται στην πατρίδα του για υπεξαίρεση

Οι Αρχές συνέλαβαν στο Πολύγυρο Χαλκιδικής 45χρονο Βόυλγαρο ο οποίος κατηγορείται στην πατρίδα του για υπεξαίρεση 100.000 ευρώ.

Η σύλληψη του έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εντάλματος των Αρχών της γειτονικής χώρας.

Ο 45χρονος υπεξαιρούσε χρήματα, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών.

Η πράξη που του αποδίδεται, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, φέρεται να τελέστηκε διαδοχικά, εντός του 2025, ενώ οι Αρχές της Βουλγαρίας ζητούν την έκδοσή του. Ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που συνδέονται με το βουλγαρικό αίτημα.