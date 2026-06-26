Χαλκιδική: Κατασχέθηκαν πάνω από 15.000 απομιμητικά προϊόντα

Σε εκτεταμένους ελέγχους που έκαναν κλιμάκια της ΔΙ.Μ.Ε.Α. (Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς), στο διάστημα από 23 έως 25 Ιουνίου, στην περιοχή της Χαλκιδικής, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 απομιμητικά προϊόντα, που αφορούν κυρίως αξεσουάρ και ένδυση.

Επιβλήθηκαν επίσης διοικητικά πρόστιμα, στο συνολικό ποσό των 208.250 ευρώ.

Επίσης, τα κλιμάκια, πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης, αλλά και παροχής υπηρεσιών, όπου εντοπίστηκαν 16 παραβάσεις, κυρίως, σε έλλειψη τιμοκαταλόγων.

Τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν στις περιπτώσεις αυτές, ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 13.500 ευρώ.

Από τις αρχές Ιουνίου, έχουν γίνει έλεγχοι σε 97 επιχειρήσεις, σε παραλίες της Χαλκιδικής, της Κορινθίας και της Αττικής.

Έχουν διαπιστωθεί 33 παραβάσεις των κανόνων διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, και επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνολικού ύψους 27.500 ευρώ.