Χαλκιδική: Επίθεση με μαχαίρι κατά ζευγαριού αλλοδαπών- Στον ανακριτή 32χρονος

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στη Χανιώτη Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ζευγαριού αλλοδαπών.

Ως δράστης συνελήφθη 32χρονος, υπήκοος Ουκρανίας, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Πολυγύρου.

Οι Αρχές ερευνούν τυχόν ιστορικό ψυχικής υγείας. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε συγκρότημα κατοικιών, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 32χρονος φέρεται να εξήλθε από οικία και στη συνέχεια να υπερπήδησε την περίφραξη γειτονικής κατοικίας κατευθυνόμενος προς την αυλή.

Στο σημείο αυτό κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 75χρονο Ούγγρο και μία 59χρονη Γερμανίδα. Το επεισόδιο φαίνεται να έγινε αντιληπτό από τον 40χρονο γιο της γυναίκας, τον οποίο ο κατηγορούμενος χτύπησε με τα χέρια.

Οι δυο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

