Χαλκίδα: 187 κυνηγοί στο κυνήγι αγριόχοιρων

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους

187 κυνηγοί συμμετέχουν στις ομάδες θήρευσης αγριόχοιρων μετά από απόφαση του Δασαρχείου Χαλκίδας . Οι κυνηγοί θα απαρτίζουν δεκαεπτά(17) Συνεργεία Δίωξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία ,στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα & την επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

Η θήρευση θα γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη καθώς και τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ώρες κυνηγίου θα είναι από 30 λεπτά πριν την ανατολή έως 30 λεπτά μετά την δύση του ηλίου.