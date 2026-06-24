Συναγερμός στο Λουτράκι – Φωτιά κοντά σε σπίτια

Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από κατοικίες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το βάρος να πέφτει από την πρώτη στιγμή στην αποτροπή επέκτασής της προς τα γειτονικά σπίτια. Οι φλόγες τύλιξαν το εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία του οικιστικού ιστού της περιοχής.

Πηγή βίντεο: korinthostv.gr