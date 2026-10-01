Βίντεο: Επικίνδυνη προσπέραση που κόβει την ανάσα στον ΒΟΑΚ

Μια άκρως επικίνδυνη, αντικανονική προσπέραση που καταγράφηκε από κάμερα οχήματος στον οδικό άξονα Ρέθυμνο – Σπήλι. Ένα λευκό αυτοκίνητο παραβίασε τη διπλή διαχωριστική λωρίδα προχωρώντας σε προσπέραση με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα.Το όχημα μπήκε εντελώς στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας την ίδια στιγμή που πλησίαζε ένα άλλο επερχόμενο αυτοκίνητο. Η μετωπική σύγκρουση αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάρη στα αντανακλαστικά και την άμεση αντίδραση του οδηγού που κινούνταν κανονικά στην πορεία του.Το συγκεκριμένο βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους της Κρήτης