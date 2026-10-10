Βίντεο: 60…Αυγούστου και ο Τουρισμός καλά κρατεί

Το καλοκαίρι έμεινε στην Ελλάδα . Οι δρόμοι της Πρωτεύουσας γεμάτοι επισκέπτες που θυμίζουν ….60 Αυγούστου.Οι καταστηματάρχες βλέπουν τους επισκέπτες να συνεχίζουν να προτιμούν την χώρα μας , με τον τουρισμό να συνεχίζει με θετικό πρόσημο .

Πλήθος κόσμου κυρίως απο Αμερική, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία συρρέουν στην παλαιά αγορά την Ακρόπολη, τα μουσεία τους αρχαιολογικούς χώρους και στα εστιατόρια και στα κέντρα αναψυχής, διαμορφώνοντας έτσι το πιο ιδανικό κλίμα για την Ελλάδα ενώ αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται στους δημοφιλείς προορισμούς του Ιονίου και του Αιγαίου.

Όπως φαίνεται στο σημερινό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του alphatv , τουρίστες είτε σε γκρουπ, είτε αυτόνομα έχουν γεμίσει τα πλακόστρωτα στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι, την Ανδριανού, τη Κυδαθηναίων, τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.