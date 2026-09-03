Βανδαλισμοί στο 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης

Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, το 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης έπεσε θύμα βανδάλων.

Οι άγνωστοι άνοιξαν τους πυροσβεστήρες, κατέστρεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πέταξαν μπογιές, λεηλάτησαν γραφική ύλη, καρεκλάκια, στρώματα, μαξιλάρια. Δεν σεβάστηκαν ούτε τις ζωγραφιές των παιδιών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

Η αντίδραση της δημοτικής αρχής ήταν άμεση και το σχολείο καθαρίζεται προκειμένου να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τα παιδιά στις 11 του μήνα για τον Αγιασμό.