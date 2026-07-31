Πολίχνη: Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν εχθές το βράδυ στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν ένα άγριο ζώο επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι που έπαιζε σε πάρκο, τραυματίζοντάς το στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί έπαιζε σε χώρο πρασίνου μαζί με άλλα παιδιά, ενώ οι γονείς του βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Ξαφνικά, το ζώο όρμησε προς το κοριτσάκι και το δάγκωσε, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Οι γονείς και όσοι βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν αμέσως να απομακρύνουν το ζώο και να βοηθήσουν το παιδί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη 4χρονη στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματά της, της χορήγησαν τα απαραίτητα εμβόλια και, αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το είδος του ζώου. Ωστόσο, μαρτυρίες κάνουν λόγο για τσακάλι. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες είχε παρατηρηθεί η παρουσία ενός τραυματισμένου άγριου ζώου, το οποίο κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.