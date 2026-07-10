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Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο της Β. Νέστορα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 20:04

Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, για τη φονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Οι δυο από  τους συλληφθέντες προέρχονται από το χώρο των αντιεξουσιαστών.

Μας ενημερώνουν ο Χρήστος Στεφανής και ο Πέτρος Καρσιώτης

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