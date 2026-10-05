Τραγωδία στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος μετά από σύγκρουση δύο μηχανών

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες Αρχειο/ INTIME

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για άγνωστο λόγο η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Τα δύο 17χρονο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση των δύο μηχανών.