Τραγωδία στα Τέμπη: Βίντεο εκτός δικογραφίας

Ο ALPHA, αποκαλύπτει σήμερα ένα από τα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών που δεν έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία, σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων.

Τμήμα από βίντεο της τραγωδία των Τεμπών που βρέθηκε και κατασχέθηκε με εντολή του δικαστηρίου στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα παρουσιάζει σήμερα ο ALPHA. Οι συγγενείς και οι συνήγοροί τους, καταγγέλλουν ωστόσο, ότι έχουν εξαφανιστεί τέσσερις ώρες υλικού στο οποίο περιλαμβάνεται και η στιγμή της έκρηξης.