Ερωτική αντιζηλία ο φόνος στον Άγιο Δημήτριο- 20χρονος ναύτης ο δράστης- 4 συλλήψεις

Σε ραντεβού θανάτου, εξελίχτηκε η αντιζηλία δυο νεαρών για μια 20χρονη κοπέλα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ο 27χρονος γιος αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας και θύτης ένας 20χρονος ναύτης που συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου.

Μαζί τους, συνελήφθησαν ένας φίλος του δράστη και δυο κοπέλες που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.