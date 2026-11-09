Κρήτη: 12 νεκροί μετανάστες σε λέμβο νότια στους Καλούς Λιμένες

Νεκροί ανασύρθηκαν 12 μετανάστες από λέμβο νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, ενώ 18 διασώθηκαν.

Συγκεκριμένα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πλοίο που μετέφερε εμπορευματοκιβώτια με σημαία Μαρόκου εντόπισε λέμβο σε απόσταση πρίπου 15 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Το πλήρωμα του πλοίου έσπευσε να διάσώσει 18 μετανάστες που επέβαιναν σε αυτή με τις ροές απο την Αφρική πρός την Ευρώπη να παραμένουν ασταμάτητες.

Στην περιοχή έσπευσε επίσης και περιπολικό σκάφος του Λιμένικού Σώματος, το οποίο παρέλαβε τους 18 διασωθέντες, ενώ δυστυχώς ανέσυρε και 12 νεκρούς μετανάστες.

Το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνεται στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης.

Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί 105 παράτυποι μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης.