Τον έπιασαν πριν φύγει με το πλοίο έχοντας στην τσέπη χιλιάδες Ευρώ
Συνελήφθη στη Μήλο, 40χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.Όπως εξακρίβωσαν οι αστυνομικοί , ο δράστης νυχτερινές ώρες της 07-10-2026 παραβίασε επιχείρηση και αφαίρεσε χρήματα.
Στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης της υπόθεσης και έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο δράστης και εντοπίσθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πριν επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής για να διαφύγει από το νησί.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό -7.202,90- ευρώ.
Επίσης κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, ο κατηγορούμενος διέμενε παράνομα στη χώρα μας και σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης -1- έτους και -11- μηνών για παρόμοια υπόθεση. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
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