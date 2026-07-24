Το παράπονο μιας Τρίτεκνης κτηνοτρόφου

Εγκατέλειψε με τον σύζυγο της τον Πειραιά στα χρόνια της κρίσης. Πήγανε σε χωριό της Αχαΐας και δημιούργησαν μια δυνατή οικογένεια με τρία παιδιά και μια κτηνοτροφική μονάδα. Πάλεψαν με τις δυσκολίες, έκαναν πράξη όσα ακούμε για αποκέντρωση και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Μέχρι η ευλογιά να ανατρέψει τη ζωή τους. Αφάνισε το κοπάδι και άλλαξε κάθε στιγμή της μέρας τους. Ως πρόεδρος του τοπικού αγροτικού συλλόγου, με ανάρτηση της θέλησε να γνωστοποιήσει τα προβλήματα. Η αγωνία και η ανάγκη να ξανασταθούν στα πόδια τους ακουμπούν ακόμα και εμάς που ζούμε στις πόλεις. Μιλώντας στο alphatv.gr, ανθρώπινα κι αληθινά, συγκινεί πραγματικά.