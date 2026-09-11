Το άλογο που πονάει και η ….γραφειοκρατία

Βλέπουμε ξανά το ίδιο έργο…Κεφαλονιά. Ατσουπάδες.

Ένα άλογο βρίσκεται τραυματισμένο, με κάταγμα στο πίσω άκρο.

Δύο άνθρωποι εντοπίζουν το άλογο κοντά στο σπίτι τους και προσπαθούν να βοηθήσουν.

Και τότε ξεκινά αυτό που, δυστυχώς, έχουμε δει πολλές φορές στην Ελλάδα.

Ποιος είναι υπεύθυνος;

Η Αστυνομία επικοινωνεί με την Περιφέρεια.

Η Περιφέρεια αναζητά κτηνίατρο.

Ο κτηνίατρος φτάνει, εξετάζει το ζώο και λέει πως το κάταγμα είναι σοβαρό και χρειάζεται ευθανασία.

Και κάπου εκεί, μένουμε θεατές στο ίδιο έργο.

Είναι ένα από τα λεγόμενα «άγρια άλογα» της περιοχής. Δεν υπάρχει ιδιώτης ιδιοκτήτης να αναλάβει την ευθύνη, οπότε ξεκινά ένας κύκλος αναζήτησης αρμοδιοτήτων και εγκρίσεων. Η υπόθεση φτάνει στην Εισαγγελία και όλοι περιμένουν απάντηση.

Το ζώο όμως δεν περιμένει.

Πονάει.

Και όσο οι υπηρεσίες ψάχνουν ποιος έχει αρμοδιότητα, ποιος θα δώσει εντολή και ποιος θα πάρει την ευθύνη, το ζώο συνεχίζει να υποφέρει.

Αυτό είναι το πρόβλημα που ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών τονίζει εδώ και χρόνια.

Για τα ιπποειδή υπάρχουν σοβαρά κενά, ασάφεια στις αρμοδιότητες και, κυρίως, πρόβλημα ανάληψης ευθύνης.

Ποιος καλεί τον κτηνίατρο;

Ποιος αναλαμβάνει την κτηνιατρική πράξη;

Ποιος καλύπτει το κόστος;

Ποιος αποφασίζει όταν το ζώο υποφέρει και η κτηνιατρική επιστήμη κρίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας;

Και, κυρίως, ποιος έχει την τελική ευθύνη;

Δεν γίνεται κάθε φορά που ένα ζώο είναι σε επείγουσα κατάσταση να ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος, ποιος θα υπογράψει και ποιος θα πάρει την ευθύνη.

Χρειάζεται ένα ξεκάθαρο και πρακτικό θεσμικό πλαίσιο που να ορίζει ποιος αποφασίζει, ποιος ενεργεί και με ποια διαδικασία, ώστε η ευζωία του ζώου να έρχεται πριν από τη γραφειοκρατία και τον φόβο της ευθύνης.

Από την Αστυνομία στην Περιφέρεια.

Από την Περιφέρεια στον κτηνίατρο.

Από τον κτηνίατρο στην Εισαγγελία.

Και όσο οι άνθρωποι αποφασίζουν ποιος είναι αρμόδιος, ένα ζώο υποφέρει.

Γιατί το ζώο δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να αποφασίσουμε ποιος θα πάρει την ευθύνη.